67 Eigene Familiengeschichte und russischen Slang verstehen

Holt schonmal die Nasensprays und lasst die Frühlingsgefühle raus! Während Walerija noch die ein oder andere russische Vokabel hinterfragt, ist Vika von dem Datum des diesjährigen orthodoxen Osterfestes verwirrt. Genauso wie vom Einbürgerungsprozess (ja, immer noch!).

Zu der Frage der Woche hat uns eine Sprachnachricht aus der Community inspiriert: Viktoria erzählt uns davon, dass sie ihre russische Muttersprache zuerst verloren und dann mit 19 „wieder aktiviert“ hat. Wir fragen uns: Was haben wir in letzter Zeit wieder aktiviert im Bezug auf unsere Herkunft? Ob Geschichte, Popkultur, Kochen, nach- oder hinterfragen: Es ist ein Prozess für uns, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Und der kann manchmal gar nicht so einfach sein, sondern sogar eine Identitätskrise auslösen und schmerzhafte Erinnerungen und Erfahrungen hochbringen.

Im Njetztalk versuchen wir den Zugang zu russischem Slang zu finden, fühlen uns nur ein bisschen komisch dabei und überlegen, doch bei den Klassikern zu bleiben.

Und zum Schluss klären wir, wie man eigentlich so richtig zum Geburtstag gratuliert. Also so, dass Vika nicht das Gefühl bekommen könnte, sie sei euch egal. Danke für deine Nachricht, Gina!

Identitätskrise durch das Befassen mit der Familiengeschichte:

Russische Slang-Begriffe:

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 09. April 2024 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.