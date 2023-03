82 - Tod auf der Autobahn

A29 in Niedersachsen: Ein Mann fährt an einem Sonntag im Jahr 2008 nach Hause. Auf einer Autobahnbrücke sieht er einen Mann. Der Mann auf der Brücke wirft einen großen Ast auf die Straße. Er verfehlt das Auto, das unter ihm fährt, nur knapp. Anderthalb Stunden später wird dieser Mann noch einmal einen Gegenstand auf die Autobahn werfen und damit einen Menschen töten.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Content-Empfehlung: Das Wissenschafts-Format psychologeek von funk ist bei YouTube wieder am Start. In den Videos beschäftigen sich die Hosts Riccardo und Urooba mit Fragen rund um die Psychologie und unsere Psyche. Warum treffen Horoskope immer auf uns zu? Oder kann man mit Drogen echt Depressionen heilen? In einem ihrer letzten Videos haben sie, passend zu unserem Podcast auf die Wissenschaft hinter True Crime Podcasts geschaut. Wenn ihr Bock auf das ganze Video habt, schaut doch mal auf dem funk-Kanal psychologeek vorbei 😊 Das Video findet ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZVjp9tcrvdQ&t=2s

+++

Zeitstempel:

(00:00) Unbekannt - Wer ist der Mann auf der Brücke?

(18:38) Die Experten - Wie schnell kommen Verkehrsmeldungen ins Radio? Das erklären uns der Leiter der Zentralen Verkehrsredaktion im SWR Christoph Schwarz-Demandt und Polizist Alexander Kolb aus dem baden-württembergischen Innenministerium.

(29:16) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zum Fall

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.