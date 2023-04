84 - Der Tote in der Badewanne

Sechs tote Tiere findet die Polizei bei einem Einsatz in Malberg in Rheinland-Pfalz. Irgendwann fällt auf: Erst vor Kurzem ist dort auch ein Mann gestorben. Was ist dort los? Wie hängen die Tötungen zusammen? Wer oder was steckt dahinter? Zusammen mit dem Ermittler von damals -erster Hauptkommissar Guido Böing - und dem Handschriftenexperten Michael Hehl vom LKA RLP rekonstruieren Joost und Luisa den Fall.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was ist in dem Ort Malberg los?

(27:20) Der Handschriftenexperte - Michael Hehl ist der einzige Experte seiner Art bei der Polizei RLP und in diesem Fall war ein handgeschriebenes Schriftstück von besonderer Bedeutung. Wie funktioniert das?

(39:12) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zum Fall.

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.