85 - Das Grab des Cellisten

Im Sommer 2014 fährt ein Mann von Nordrhein-Westfalen zu einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz. Hier hebt er auf einer Wiese ein Grab aus. Dieses Grab wird er erstmal nicht benutzen, in einer Oktobernacht wird sich das ändern.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was ist in Rheinland-Pfalz passiert?

(13:46) Die Expertin - „Es geht hier nicht um Vergeltung, sondern um Sühne", sagt ein Richter bei diesem Fall - Sühne, was ist das überhaupt? Justizexpertin Elena erklärt.

(18:10) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zum Fall.

