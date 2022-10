„Familiäre Krebsfälle? Der Hund!“ – über Freunde, Familie & Humor

Am Abend der Diagnose spreade ich die „bad News des Tages“ im Freundeskreis. Ich merke, dass es einfach keine schöne Art gibt, so etwas mitzuteilen. Die Info haut meine Freundinnen und Freunde um, als würde ihnen Mike Tyson persönlich einen Knockout verpassen. Während sich die einen (sinnbildlich) sofort aufrappeln, bleiben die anderen erst mal regungslos liegen. Was ist denn auch die passende Reaktion in so einem Moment? Heulen? Schreien? Fluchen? Schweigen? Wie mein Freundeskreis mit der Diagnose umgeht, hört ihr in dieser Folge. Meine beste Freundin Kristina erzählt außerdem, warum sie bei ihrem ersten Krankenhausbesuch froh ist, ihre Mimik hinter einer Maske verstecken zu können. Mit meiner Freundin Fine bespreche ich, wie sie neben ihrem eigentlichen Job im April 2021 noch meine persönliche Assistentin geworden ist und warum ich ohne ihr konsequentes „Ärzten-auf-die-Füße-treten“ wohl nicht (so gut) durchgekommen wäre. Daneben erfahre ich Dinge, die ich bis zur Aufzeichnung dieses Podcasts selbst noch nicht wusste. Du hast Fragen oder Feedback? Dann schreib‘ mir gerne über diese Mailadresse: landofinfusion@dasding.de.