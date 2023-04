Flexen mit Marken - Macht Luxus glücklich? | feat. Uwe von Grafenstein

Große Leute im Fernsehbusiness haben krasse Luxusuhren! Das dachte sich auch Uwe von Grafenstein und hat sich deshalb früh seine erste Luxus-Uhr zugelegt. Und nicht nur das, über mehrere Jahre hat er viel Geld ausgegeben für Luxus - weil es halt einfach dazugehört! Wie ihm seine teuerste Uhr schon manche Tür geöffnet hat und warum er heute größtenteils auf Luxus verzichtet, erklärt er Finnel in dieser neuen Folge von "Finnel & das Geld". Und es geht auch darum, welche Dinge im Leben eigentlich wirklich wichtig sind: Und das ist ganz bestimmt eben kein Luxus! Also putzt eure Balenciaga-Schuhe, stellt die Rolex-Uhr und schmeißt euch in eure völlig überteuerte Dolce & Gabbana-Jacke, hier ist die luxuriöseste Folge "Finnel & das Geld" bisher und das große Staffelfinale.

