Folge 71 - „Kaltblütig und mafiamäßig“

Am 20. April 2004 wird im Neckar bei Heilbronn eine Frauenleiche gefunden. Zwei Monate später findet man nicht weit entfernt eine Kinderleiche ohne Kopf. Ein Richter wird diesen Fall später als "kaltblütig und mafiamäßig“ beschreiben. Was war passiert?

Hinweis: In dieser Folge geht es teilweise auch um den Totschlag an einem Kind. Wenn das Thema grade zu viel für euch ist, dann hört euch lieber eine andere Folge an.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wer hat die beiden Menschen umgebracht und in den Fluss geworfen?

(28:10) Was steckt hinter dem Fall? - Justiz-Expertin Elena erklärt, warum es in diesem Fall kein Mordurteil gab. In diesem Teil muss es heißen, dass ein Kleinkind "eine" natürliche Arg- und Wehrlosigkeit besitzt. Nicht "keine". Deshalb haben wir diese Folge nochmal korrigiert hochgeladen.

(32:45) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.