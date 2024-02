75 - Bis dass der Tod uns scheidet

"Meine Frau ist tot." Mit diesen Worten meldet sich ein Mann im September 2009 bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Hinter diesem Tötungsdelikt steckt eine lange Vorgeschichte und viel Leid.

TW: In dieser Folge geht es viel um häusliche Gewalt, wenn euch das Thema belastet, hört lieber eine andere Podcastfolge.

Hilfsangebote bei häuslicher Gewalt:

Die Polizei: 110

Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016

Das Opfertelefon des Weißen Ring: 116 006

Frauenhäuser in eurer Nähe

Alle Folgen und noch mehr Infos in der ARD-Audiothek und unter: www.kriminalpodcast.de

Ein Podcasttipp noch von uns: Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11. und der Orange Week sprechen auch Eko Fresh und Sarah Bora in im COSMO Podcast Fresh Family über häusliche Gewalt, die Sarah selbst erlebt und überwunden hat. Heute setzt sie sich ein, um andere Frauen aufzuklären und zu empowern.

Hört gerne rein! https://www.ardaudiothek.de/episode/fresh-family-eko-fresh-und-sarah-bora-mit-rap-job-und-familie/fresh-family-schau-nicht-weg-sarah-und-eko-ueber-haeusliche-gewalt/ard/12112935/



+++

Zeitstempel:

(00:00) Zwei Fälle - ein Motiv. Warum zwei Frauen getötet wurden und ihre Hintergründe.

(27:30) Justizexpertin Elena - Welche Hilfsangebote es gibt und was wir tun können, wenn wir Fälle von häuslicher Gewalt mitbekommen.

(37:56) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.