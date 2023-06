Libianca | Mit souligen Afrobeats aus Kamerun in 40 Ländern ein Star

Libianca kommt aus Kamerun, wohnt in den USA und ist gerade für ein paar Interviews in Deutschland unterwegs. Platin und Gold hat sie schon in acht Ländern, darunter Amerika, UK, Neuseeland, Australien, Frankreich und die Schweiz. Und dazu ist sie in über 40 weiteren Ländern in den Charts, selbst in der Republik Surinam in Südamerika ist sie mit ihrer Nummer „People“ auf Platz 1 der Charts geklettert. Sie ist ein Superstar. Aber in Deutschland kennt kaum einer Libianca. Das will sie nun ändern. Alles zu ihren Plänen, Deutschland zu erobern, über ihre anstehende Tour mit Alicia Keys und ihren Sound gibt’s diese Woche in Sandys Sprechstunde.

Hier geht's zu Sandys Sprechstunde-Playlist:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333