Opa, lass reden - ab dem 3. April

Marco findet, er hat den besten Opa von allen. Wenn er Opa Jo besucht, sitzen sie stundenlang auf der Terrasse und reden über seine Erinnerungen über die deutsche Vergangenheit. Wie war das, als die Bomben in Berlin fielen? Was hat Marcos Uropa in der Wehrmacht gemacht? Welche Verbindung hatte seine Familie zu den Nazis? Und wie hat Jo die Zeit in der DDR erlebt?

Marco glaubt erst mal alles, was sein Opa ihm erzählt...

Aber was ist, wenn Jo sich irrt und seine Erinnerungen nicht der Realität entsprechen?

Ab dem 3. April gibt es die ersten drei Folgen der 7-teiligen Podcastserie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

"Opa, lass reden” wird produziert von DASDING vom SWR in Zusammenarbeit mit Fritz vom rbb.