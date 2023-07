we be like: Finnel, wie findest du es erwachsen zu sein? (Podcast-Tipp)

Erst können wir nicht schnell genug erwachsen werden und dann ist die ganze Verantwortung doch ganz schön scary. Maria ist 19 Jahre alt, also offiziell volljährig. Aber erwachsen fühlt sie sich deshalb noch lange nicht. Gemeinsam mit ihrem Gast Finnel schwelgt sie in Kindheitserinnerungen und verrät, was sie am Erwachsensein am meisten liebt und was eher nervt. Außerdem haben die beiden Tipps, wie ihr ganz einfach immer ein bisschen Kind bleiben könnt – völlig unabhängig vom Alter.

Hier geh’s zum Podcast “we be like” mit Maria: https://open.spotify.com/show/7aTqIuw7yyULnPKzJCzysF?si=8b6bb74656334744