Critical Nass: Auch Stuttgart hat einen Fluss!

Dass der Neckar durch Stuttgart fließt - klar. Aber was geht da eigentlich so an Freizeitaktivitäten? Momentan nicht viel – der Verein “Neckarinsel” will das jetzt ändern.

Critical Nass, so heißt die Veranstaltung, die Aufmerksamkeit dafür schaffen soll, dass Stuttgart einen Fluss hat und dass man ihn auch nutzen kann. Einen Sonntag im Monat kommen deshalb verschiedene Menschen bei der Neckarinsel zusammen, um gemeinsam mit Stand-up-Paddle-Boards, Kanus und Schlauchbooten den Neckar entlangzufahren. Dabei geht‘s einerseits darum, den Neckar mal wahrzunehmen, aber auch um Gemeinschaftsgefühl und Spaß.

Bei den Aktionen sind laut Yannik von der Neckarinsel ca. 80-90 Menschen auf dem Wasser, es läuft Musik und die Stimmung ist gut. In unserem Story-Highlight könnt ihr euch ein eigenes Bild davon machen:

Wir waren bei der Critical Nass dabei.

Durch die Aktion und das gemeinsame Paddeln kommen mehr Leute an den Neckar – der erste Schritt, den Fluss in Stuttgart wieder cooler zu nutzen. Yannik vom Verein wünscht sich, dass der Neckar nicht mehr nur für die Industrie und Schifffahrt genutzt wird, sondern sich zu einem Ort für Freizeitaktivitäten entwickelt.

Wir wollen die Leute heute schon an den Fluss bringen und nicht erst in zehn Jahren.

Infos zu Critical Nass

Gepaddelt wird zwischen Bad Cannstatt und Münster. Die Neckarinsel selbst ist ein Trennstück an der Schleuse in Bad Cannstatt. Der Name der Aktion "Critical Nass" ist von "Critical Mass" abgeleitet, einer Initiative, die sich für mehr Raum für Radfahrende einsetzt.

Am besten kommt ihr mit der U-Bahn zur Neckarinsel und steigt an der Mercedesstraße aus (U1, U2, U13, U14, U16 und U21). Die nächste Critical Nass findet am 27. August 2023 statt. Wer hat, kann das eigene Schlauchboot, Kanu oder Stand-Up-Paddle mitbringen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit Sachen vor Ort gegen eine kleine Spende auszuleihen.

Spots, an denen man den Neckar jetzt schon genießen kann:

Klein-Venedig in Esslingen



Ziemlich versteckt liegt der Spot in der Esslinger Altstadt. Hier könnt ihr entspannt am Neckar sitzen, ein Eis essen und das Wasser zwischen den alten Häusern genießen. Pro-Tipp: Hier kann man richtig gut Fotos machen!



Adresse: Archivstraße, 73728 Esslingen am Neckar

Haltestelle: Esslingen Bahnhof



Stadtstrand Bad Cannstatt



Egal ob Limo im Liegestuhl oder Volleyballgame. Das geht alles am Neckar in Stuttgart. Dern Stadtstrand in Bad Cannstatt ist ein echter Hidden Gem in der Stadt!



Adresse: Seilerwasen 6, 70372 Stuttgart

Haltestelle: Wilhelmsplatz, Bad Cannstatt

Neckarstrand Remseck



Urlaubsfeeling mit Natursand gibt’s in Remseck bei Ludwigsburg. Ein Kiosk und Toiletten gibt’s auch!



Adresse: Neckarstrand 1, 71686 Remseck am Neckar

Haltestelle: Remseck