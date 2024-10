DASDING Spezial Führerschein = Luxusgut?

Mit 17 Jahren den Führerschein anfangen und mit 18 dann Auto fahren. Das war einmal. Mittlerweile zählt der Führerschein fast schon als Luxusgut. Aber warum ist der eigentlich so teuer geworden?

Vergleicht man die Preise der letzten Jahre von einem ganz normalen PKW-Führerschein, sind sie von rund 1.000 € auf teilweise über 4.000 € gestiegen. Dafür müssen einige Ferien fürs Jobben drauf gehen!



Wir waren in Karlsruhe auf dem Verkehrsübungsplatz unterwegs und haben mal bei euren Eltern und Großeltern nachgefragt, was sie denn damals für ihren Lappen zahlen mussten. Joar, was sollen wir sagen - mit 4.000 € haben die wahrscheinlich gleich noch ihr Auto von bezahlt.

Ines (und Amanda, aber nicht zu hören) waren auf dem Verkehrsübungsplatz in Karlsruhe und haben Übende und Begleitende (oft Eltern) nach ihren Führerscheinkosten gefragt.

Führerschein

Wie setzen sich die Kosten zusammen?

All in all kostet aktuell ein Führerschein bis zu 4.000 €. Je nachdem, wieviele Stunden man braucht, gehen bis zu 40 % der Gesamtkosten für die Fahrstunden drauf. 25 % machen die Sonderfahrten aus und 10 % die Prüfungsgebühren. Der Rest besteht dann aus kleineren Kosten wie Lernmaterial, Erste-Hilfe-Kurs, Sehtest und Passbild.

Darum ist der Führerschein so teuer

Es gibt einige Gründe warum der Führerschein überhaupt so teuer geworden ist. Der ADAC hat für uns ein paar aufgezählt:

Auch die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände hat dafür drei Gründe:



1. Allgemeine Preissteigerung durch die Inflation:

Die Wartungen der Autos und der Sprit kosten wesentlich mehr.



2. Die Verkehrsentwicklung:

Auf den Straßen sind mittlerweile einfach mehr Leute unterwegs. Es gibt mehr E-Scooter, mehr Fahradfahrer*innen und es werden mehr Pakete ausgeliefert. Deswegen braucht es oft mehr Fahrstunden.



3. Die Weiterentwicklung der Autos:

Technische Assistenzsysteme spielen mittlerweile bei der

Fahrprüfung eine große Rolle, weshalb die Fahrprüfung länger dauert

und es für technische Systeme mehr Fahrstunden braucht.

Was ist hart, lang und kostet 4000€ ?

Mit Tricks bleibt euer Führerschein trotzdem bezahlbar!

Bevor du dich bei einer Fahrschule anmeldest, schau dir erstmal bei einer Probestunde alles an. Wenn deine Fahrlehrerin oder dein Fahrlehrer und du viben, du die Erklärungen gut verstehst und einen guten Eindruck hast, dann kann es losgehen. Das ist wichtig, denn einige Fahrschulen haben eine hohe Durchfallquote, die nicht angegeben werden muss. Heißt: Jede durchgefallene Prüfung muss wiederholt werden und steigert dadurch den Gesamtpreis.



Auch die Grundgebühr kann oft eine Falle sein. Es zählt nicht, was eine Fahrschule grundsätzlich für den Führerschein verlangt, denn Theorie- und Praxisstunden werden extra berechnet. Braucht man also mehr Fahrstunden, um sich sicher zu fühlen, bringt dir die geringe Grundgebühr nichts.



Übung macht den Meister! In dem Fall wirklich hilfreich. Verkehrsübungsplätze sind wesentlich günstiger als eine Fahrstunde und sorgen genauso für Routine und ein Sicherheitsgefühl hinterm Steuer. Auch vorteilhaft sind Fahrsimulatoren. Die werden allerdings noch nicht in jeder Fahrschule angeboten, können dir aber auch ein paar Fahrstunden ersparen und Sicherheit beim Schalten und bei Verkehrsschildern geben. Da einfach mal die Fahrschule auschecken, ob sie sowas anbieten.

Barbie im Auto

Das kann dein Führerschein

Der Führerschein gilt nicht als gültiges Ausweisdokument. Hast du deinen Perso mal vergessen, kann dein Führerschein aber ausreichen, wenn die Polizei oder Security ihn akzeptiert. Bei der Kontrolle im Flughafen kommst du damit allerdings nicht weiter.



Hast du deinen Führerschein Klasse B, kannst du deinen Roadtrip durch die EU, durch Norwegen, Island oder Lichtenstein planen. Bei anderen Führerscheinklassen gelten jedoch andere Regeln. Da am besten immer bei den offiziellen Seiten der Länder nachschauen.