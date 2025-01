Versicherungen = Dinge, auf die wir nicht so Bock haben... Obwohl sie hilfreich sein können. Meistens. Welche Versicherungen du wirklich brauchst, checkst du hier! 👇

Berufsunfähigkeitsversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Haftpflichtversicherung, you name it... Für gefühlt alles gibt es eine Versicherung. Welche wirklich wichtig sind, was total unnötig ist und ab wann du am besten welche Versicherung abschließt, erklären wir dir hier.

DASDING - Dani mit Brille

Welche Versicherungen sind ein absolutes MUSS?

Wer sich vor einem möglichen finanziellen Desaster schützen will, kommt an zwei Versicherungen nicht vorbei. Die wichtigste ist laut der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz die Berufsunfähigkeitsversicherung. Warum sie gerade als junge Person wichtig ist, erfährst du gleich.

Wenn uns etwas passiert und wir nicht mehr arbeiten können, sorgt die Versicherung dafür, dass wir finanziell abgesichert sind. Haben wir sie nicht, kann es passieren, dass unser Konto ziemlich blank aussieht.

TIPP Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung lohnt es sich, sie besonders früh abzuschließen. Gerade wenn wir jung sind, haben wir oft noch nicht so viele große Verletzungen oder Krankheiten hinter uns und zählen daher noch als "gesund". Je älter wir werden, desto eher zählt das als "Risiko".

Welche Versicherung noch superwichtig ist, hat uns Sonja von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz erzählt:

Diese Versicherungen schützen euch vor einem finaziellen Ruin Dauer 1:00 min Diese Versicherungen schützen euch vor einem finaziellen Ruin

Welche Versicherungen sind absolut unnötig?

Versicherungen für Gegenstände wie Handy oder Kopfhörer lohnen sich oft nicht. Meist sind sie sehr teuer und die Schäden, die sie eigentlich abdecken sollen, sind im Kleingedruckten wieder ausgeschlossen. Deshalb ist es laut der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz günstiger, kleinere Schäden aus eigener Tasche zu bezahlen.

Eine Ausnahme kann das Fahrrad sein. Aber auch nur dann, wenn es ein sehr teures Fahrrad ist oder man zum Beispiel in der Stadt wohnt, wo das Risiko höher ist, dass etwas gestohlen oder beschädigt wird.

Was taugen Online-Versicherungen?

Seien wir ehrlich, bei Versicherungen wird man gerne mal übers Ohr gehauen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat uns erklärt, dass Versicherungsmakler*innen oft nicht neutral sind, weil sie Provisionen von den Versicherungen bekommen, die sie vermitteln. Das Problem ist, dass die Makler*innen meist nicht mit allen Versicherungen zusammenarbeiten und wir so nicht alle Angebote im Vergleich sehen können.

Sonja von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben wir gefragt, was eigentlich billiger kommt: Echter Mensch oder Versicherung online abschließen?

So spart ihr euch den Weg zum Makler Dauer 0:21 min So spart ihr euch den Weg zum Makler

Wichtig ist, sich zu informieren und gut zu recherchieren. Oft stecken hinter den großen Anbietern auch Makler*innen, die nicht alle Versicherungen miteinander vergleichen. Wer auf Nummer sichergehen will, findet auf der Homepage der Verbraucherzentralen oder bei Stiftung Warentest alle Versicherungen im Überblick.

Lohnt sich eine Reiserücktrittsversicherung?

Eine generelle Reiserücktrittsversicherung lohnt sich wohl nur, wenn man wirklich viel verreist und auch lange im Voraus bucht. Ansonsten reicht es völlig aus, nur diesen einen Urlaub zu versichern.

Was wir bei Reiserücktrittsversicherungen beachten müssen, erklärt uns Sonja von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz: