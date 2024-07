Elité, Vikings, Too Hot to Handle – das sind die hotten Neustarts im Juli!

Ihr seid längst durch mit euren Schlechtwetter-Serien? Keine Sorge, der Juli liefert: Ob thirsty Singles, Wikingerkriege oder Drama pur bei Elité – gönnt euch die Neustarts!

IM JULI NEU AUF NETFLIX

Vikings: Valhalla Staffel 3: Ab 11. Juli

Sieben Jahre sind vergangen und unsere Helden Leif und Harald schaffen es in Konstantinopel zu ordentlich Ruhm. Mutmaßlich ruft in Staffel 3 schon die nächste Reise – nämlich die uns allen bekannte, zufällige Entdeckung Amerikas, zu der Leif laut Gerüchten aufbrechen wird. Währenddessen führt Freydis das heidnische Jomsborg an und steht in ihrer Rolle als Anführerin selbst vor einigen Herausforderungen. Und auch der Brandherd zwischen Winkingerglauben und Christentum sorgt für ordentlich Zündstoff…

Cobra Kai: Staffel 6 Teil 1: Ab 18. Juli

Die EM ist vorbei? Keine Angst, in Cobra Kai geht es weiter mit der Karate-WM! Denn das internationale Karate-Turnier Sekai Taikei steht an! Und, dass die Dojos Eagle Fang (von Johnny Lawrence) und Miyagi-Do (von Daniel LaRusso) antreten werden, ist safe. Der Bösewicht Silver wurde festgenommen und ist damit erstmal von der Bildfläche verschwunden – aber wird sich Kreese an Daniel rächen?? Und werden wir beim Sekai Taikei vielleicht ein paar krasse Kämpfer aus dem Karate Kid Movie zu Gesicht bekommen?

Too Hot to Handle Staffel 6 USA: Ab 19. Juli

Es wird diesen Sommer wieder richtig heiß, denn uns erwartet eine neue Staffel des US-Formats von Too Hot to Handle! Nach der cuten Geste von Elys, die Gewinnsumme mit Dre zu teilen, sind unsere Erwartungen für diese Staffel natürlich hoch... Was bereits klar ist: Es wird eine neue Lana geben und sie ist gnadenlos! Werden die Singles der Versuchung widerstehen können? Und wer wird das Preisgeld mit nach Hause nehmen?

Kleo: 2. Staffel: Ab 25. Juli

Einem Koffer durch ganz Europa hinterherjagen, während man im Visier der zwei mächtigsten Geheimdienste der Welt steht? Gar kein Ding für Kleo. Sie hat ganz andere Probleme, nämlich die Konfrontation mit ihrer eigenen Vergangenheit. Und dann wäre da auch noch die Liebe... Sven will seinen Fehler geradebiegen und sie von einer Zusammenarbeit überzeugen. Ob sich Kleo darauf einlässt, und ob es Min Sun tatsächlich geschafft hat, die Vertragsdokumente zwischen der DDR und den USA zu tauschen, erfahrt ihr in den neuen Folgen von Staffel 2.

Elité: Staffel 8: Das große Finale: Ab 26. Juli

Korruption, Verrat und toxische Machtspielchen: Im Staffelfinale von Elité erwartet euch so einiges! Wie wird es mit Joel weitergehen, jetzt wo Iván nach Afrika verschwunden ist? Wird Damar enthüllen, dass Raúl’s Sturz vom Dach kein Unfall war? Währenddessen kämpft Omar mit seiner mentalen Gesundheit – umso besser, dass seine Schwester und Serienliebling Nadia endlich zurückkehrt! Als wäre all das nicht genug, sorgen zwei neue Gesichter in Las Encinas für Chaos: Emilia und Héctor Krawietz bringen die Hierarchie der Schule ordentlich ins Wanken.

Ob alle Charaktere die finale Staffel von Elité überleben werden?

IM JULI NEU IN DER ARD-MEDIATHEK

Angela Merkel: Schicksalsjahre einer Kanzlerin: Ab 08. Juli

Angelo Mertens? Ja geiiil! Zum 70. Geburtstag unserer ehemaligen Kanzlerin schauen wir in dieser Dokureihe auf 16 Jahre Amtszeit zurück. Welchen Impact haben ihre Entscheidungen auf unsere heutige Politik? Was hat sie zu aktuellen Problemen wie Klimapolitik, Flüchtlingsströmen und den Russland-Beziehungen beigetragen? Und wie ist ihre Kanzlerschaft aus feministischer Perpektive zu bewerten? Erfolge und Misserfolge werden unter anderem von Tilo Jung („Jung & Naiv“ auf YouTube), politischen Kollegen wie Annegret Kramp-Karrenbauer und Thomas de Maizière, der Klimaaktivistin Carla Reemtsma und einigen weiteren eingeordnet.

Die Doku-Serie gibt's ab 08. Juli in der ARD-Mediathek.

ARD Crime Time: Mord ohne Sühne - Der Fall Frederike von Möhlmann: Ab 31. Juli

True Crime Fans aufgepasst! Dieser Fall könnte euch schon aus der ARD-Audiothek bekannt vorkommen. Die 17-jährige Frederike von Möhlmann wurde 1981 vergewaltigt und ermordet. Der Täter wurde zwar schnell ausfindig gemacht, allerdings reichen die Beweise nicht aus. Vor Gericht wird er freigesprochen. Später taucht eine DNA-Spur auf, die ihn überführt. Allerdings kann man -einmal freigesprochen- nicht mehr verurteilt werden. Frederikes Vater kämpft für Gerechtigkeit und die Änderung der Gesetze.

Die Folgen findet ihr ab 31. Juli hier in der ARD Crime Time.

