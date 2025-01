Welche Acts schaffen 2025 den Durchbruch? Welcher Sound wird das Jahr prägen? Die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova haben gemeinsam mit Insidern aus der Musikbranche Antworten. Das Ergebnis: Eine Hotlist mit 15 Newcoming Acts, die das Potenzial haben, dieses Jahr richtig durch die Decke zu gehen!

Das siehst du vielleicht auch an deiner Playlist: Die junge Musikszene in Deutschland ist super vielfältig und lebendig! Bei so vielen guten Newcomerinnen und Newcomern kann man schnell den Überblick verlieren, aber keine Angst – dafür hast du ja uns und die NEW MUSIC HOTLIST 2025!

Hotlist 2025

Wer macht die Hotlist?

Gemeinsam mit über 100 Expertinnen und Experten aus der Musikbranche haben die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova 15 Artists bestimmt, die 2025 das Potenzial haben, richtig steil zu gehen und „the next big act“ zu werden.

Zu den Hotlist-Acts der letzten Jahre gehören unter anderem Namen wie Nina Chuba , Ayliva , Ski Aggu , Apache 207 oder auch Paula Hartmann .

Das war die NEW MUSIC HOTLIST 2024

Bunte Mischung

Die Hotlist 2025 ist eine bunte Mischung aus den unterschiedlichsten Genres und Acts. Darunter zum Beispiel Zartmann , PaulWetz oder auch Jassin . Ganz nebenbei waren auch schon einige Artist aus der Hotlist wie Levin Liam , Ellice , Baby B3ns oder Paula Carolina auf der Stage vom DASDING-Festival. Dieses Jahr mit dabei sind unter anderem Zartmann und Jassin .

