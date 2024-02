Wie es WIRKLICH ist, berühmt zu sein | mit Jasmin Gnu

Wer hatte als Kind auch mal den Traum, Popstar zu werden? Auf dem roten Teppich stehen, angehimmelt werden, große Auftritte und in einer fetten Villa leben. Das KANN zwar ein Teil vom Fame sein, aber mittlerweile wissen wohl einige von uns, dass da auch Dinge dazu gehören, die weniger glamourös sind. Welche das sind und was Ruhm eigentlich mit der Psyche machen kann, hat sich Aurora zusammen mit @JasminGnu angeschaut. Als eine der bekanntesten Gamerinnen Deutschlands steht sie nämlich in der Öffentlichkeit und hat schon einige Schattenseiten davon selbst erleben müssen. Außerdem checken wir im Video auch ab, ob heutzutage wirklich jeder über Nacht berühmt werden kann dank TikTok & Co.