Klimawandel, Inflation, Altersarmut, Krieg, uvm. - Ängste, mit denen die GenZ umgehen muss. Generation Zukunftsangst? Walerija, El und Aurora sprechen im Meinungspodcast #lassraus über ihre persönlichen Sorgen & Ängste.

Seien es Zukunftsängste, Existenzängste oder Dinge, die sie im Alltag mal mehr oder weniger belasten. Wie geht BRUST RAUS-Host Aurora mit ihrer Konfliktangst um und welche Herausforderungen sieht BRUST RAUS-Host El in der Zukunft, wenn sie an ihre Tochter denkt? Was hat es mit BRUST RAUS-Host Walerijas Ängsten auf sich, wenn sie an ihre berufliche Karriere denkt und an Finanzen?

