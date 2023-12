Beyoncé & Jay-Z gehen gemeinsam auf Tour!

Jetzt ist es offiziell: Beyoncé und ihr Mann Jay-Z gehen im Sommer gemeinsam auf Tour. Die Termine stehen fest.

Nach vielen Gerüchten in der vergangenen Woche hat Beyoncé auf Instagram nun endlich verkündet, was alle Fans hören wollten: Sie und ihr Mann Jay-Z machen im Sommer zusammen eine Welttournee.

In einem kurzen Videoclip zeigt das heiße Musiker-Paar, worauf sich die Fans jetzt schon freuen können: Fette Performances und natürlich ganz viele "Crazy in Love"-Feelings. Queen B und Jay-Z machen die gemeinsame Tour aber nicht zum ersten Mal. Bereits 2014 waren die zwei auf der "On The Run"-Tour unterwegs. Dieses Mal wird es die "On The Run II"-Tour sein.

Mit insgesamt 36 Konzerten sind sie in Europa und in den USA unterwegs. Und auch in Deutschland gibt es zwei Stopps: Ende Juni in Berlin und Anfang Juli in Köln. Die Tickets für die Deutschland-Konzerte gibt es ab dem 19. März zu kaufen.

Wir wissen jetzt also schon: Der Sommer wird heiß! 😍