DASDING Ticketalarm – Radio einschalten und Tickets für deinen Festivalsommer gewinnen!

Dein Herz schreit: "Festivalsommer!" - dein Geldbeutel sagt: "nö"? Wir schenken dir Tickets für dein Lieblingsfestival!

DASDING Festival, Southside Festival, Kessel Festival, HipHop Open, Nature One, Heroes Festival, Sea You Festival... löst die Liste bei dir auch ganz heftige Festival-FOMO aus? Fühlen wir!

Deshalb schenken wir dir mit dem DASDING Ticketalarm Tickets für dein Lieblingsfestival!

Das kannst du gewinnen

Du bekommst von uns entweder

und das jeweils inklusive Camping!*

So sicherst du dir die Tickets

Über den ganzen Tag verteilt, ertönt im DASDING Radioprogramm immer wieder der DASDING Ticketalarm. Dann erfährst du auch, für welches Festival du gerade Tickets gewinnen kannst. Sobald du ihn hörst, heißt es: anrufen und die Chance auf Festivaltickets sichern!

Zum Festival als VIP

Fürs HipHop Open, die Nature One, das Heroes Festival und das Sea You Festival haben wir sogar ein paar VIP-Tickets für dich klar gemacht. Damit wird dein Festivalerlebnis besonders fett! ABER für die Tickets musst du etwas früher aufstehen, die gibt es nur in der DASDING Morningshow.

Die Nummer ins Studio speicherst du dir am besten jetzt schon mal ab: 07221 / 300 555!

*gilt nicht für das DASDING Festival, das Kessel Festival, das Heroes Festival und das HipHop Open.

Teilnahmebedingungen