Bilderbuch im DASDING Heimspiel

Die beiden Österreicher Maurice und Peter von Bilderbuch haben im DASDING Heimspiel ein paar Insider zu ihrem neuen Album "SCHICK SCHOCK" rausgehauen.

Was? "SCHICK SCHOCK" ist schon das dritte Album? Das werden sich vielleicht einige fragen, denn bis vor kurzem war die Band Bilderbuch in Deutschland doch noch eher unbekannt. Aber jetzt, zu ihrem 10-jährigen Bandjubiläum, sind sie mit ihrem eigenen Sound zwischen Pop, Hip Hop, Indie und R’n’B die Band der Stunde und spielen passend zu ihrem Release im März 2015 ihre erste große Headline Tour in Deutschland. Im DASDING Heimspiel haben sie über die letzten zehn Jahre gesprochen und natürlich auch über ihr brandneues Album.