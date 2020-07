Ein Konzertabend, das wär's mal wieder. Vor allem mit einem Line-Up à la Casper, Kraftklub und K.I.Z.. Was an diesem Konzert aber noch viel cooler ist, erfährst du hier.

Casper, Kraftklub und K.I.Z. unterstützten ihre Bühnen-Crews

Dieses COVID-19 hat der kompletten Veranstaltungsbranche den Boden unter den Füßen weggezogen. So ziemlich alles was Bühnen hat, musste dicht machen - und zwar noch vor allen anderen Wirtschaftsbereichen. Auch die Menschen, die vor, unter oder hinter diesen Bühnen arbeiten, mussten als erstes ihren Arbeitsplatz aufgeben (und werden ihn wahrscheinlich als letztes wieder sehen).

Auch die Bühnen Crews unserer Abrissgaranten von Casper, Kraftklub und K.I.Z. haben sehr unter der Pandemie gelitten, und das können die Künstler so nicht durchgehen lassen.

Sobald es wieder erlaubt ist, werden K.I.Z, KRAFTKLUB und CASPER eine Show spielen. Sämtliche Einnahmen daraus gehen an die Leute, die sonst (...) übersehen werden: die Crews und Helfer*innen. Casper auf Instagram

Konzert von Casper, Kraftklub und K.I.Z. nach nur zwei Stunden komplett ausverkauft

Ja, ist leider so. Gerade mal zwei Stunden nach Caspers Ankündigung des Konzerts auf Instagram, war die Schose schon ausverkauft. Trotzdem gibt es noch Hoffnung! Das Konzert ist nämlich auf den ersten Tag angesetzt, an dem das Gesundheitsamt Berlin grünes Licht für Moshpits und Crowdsurfen gibt. An dem Tag, "an dem es laut Gesetz wieder möglich ist ein Konzert so zu veranstalten, wie wir alle es wollen: ohne abstand, dafür mit Crowdsurfen und Moshpit." Wann: das sei noch unklar.

Da wird es bestimmt ein paar Leute geben, die an diesem ungewissen Tag nicht auf das Konzert gehen können. Ihre Tickets würden ja dann wieder frei werden. Hoffen wir mal, dass die Preise für diese Tickets auch fair bleiben.

