Es ist eine echte Casper-Tradition, das Jahr mit dem Zurück Zuhause Festival in seiner Heimat Bielefeld abzuschließen. Festivals sind aber dieses Jahr nicht drin. Wissen wir, der Schmerz sitzt immerhin tief. Deswegen wirds aber einfach ein Bleib Zuhause Konzert geben. Tadaaa!

Casper ist nicht der Erste, der auf die Idee kommt, ein virtuelles Konzert auf den Homescreen zu bringen. Wenn ihr jetzt denkt: Och nö, nicht schon wieder ein Stream - dann bitte wenigstens noch drei Sätze weiterlesen! Auf der Setlist steht nämlich nicht nur das Konzert - es wird zusätzlich noch ein Q&A geben, während ihr alle gemeinsam mit Casper Glühwein oder wahlweise Punsch schnabbuliert. Außerdem will er wohl ein paar Goodies loswerden, also was zu gewinnen gibt's auch noch.

In den Untiefen der Archive haben wir die nie veröffentlichten Aufnahmen vom Berlin Konzert der „Lang lebe der Tod“ -Tour in der Max-Schmeling-Halle Berlin gefunden und uns dazu entschlossen, das mit euch gemeinsam zu schauen. Casper auf Instagram

Das hat Casper gestern so in seinem Instagram-Post rausgehauen. Bei dem Konzert bekommt ihr außerdem die Möglichkeit, nie veröffentlichtes Material zu sehen. Ziemlich exklusiv also.

Für Casper ist das Zurück Zuhause-Festival mehr als nur ein bisschen Mucke machen. Seit sieben Jahren kommt er da mit Freunden, Kollegen und vor allem Fans zusammen. Dabei wird noch einmal gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückgeschaut und natürlich viel Musik abgefeiert. Und das alles in dem Laden, wo er selbst jahrelang hinter der Theke gearbeitet hat - fällt dieses Jahr in der Form zwar aus, aber ihr könnt's euch mit Casper trotzdem gemütlich machen.

Wann, wie, wo ?!

Ihr schaut euch das Konzert gemeinsam mit Casper am kommenden Samstag (19.12.) ab 18 Uhr auf seinem Youtube-Kanal an. Dort könnt ihr ihn im Live-Chat alles fragen, was euch auf der Seele brennt und wenn ihr Glück habt, staubt ihr auch noch ein Goodie ab. Das alles ist natürlich for free! WICHTIG: Ihr müsst euch bei dem Event vorher kurz anmelden. Den Link dazu findet ihr in seiner Insta-Bio.