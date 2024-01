Weil DASDING sich freut, jetzt auch in Kaiserslautern zu senden schenkt DASDING Kaiserslautern ein KONZERT! Am 15.10.2006 ist Clueso mit Band auf seiner „Weit weg“-Tour in der Kammgarn in Kaiserslautern – und DASDING lädt dich ein. Tickets gibt es am 26.09., am 28.09., am 02.10., am 05.10., 06.10. und am 07.10. in Kaiserslautern – nur bei DASDING. Wo genau, erfährst du jeden Morgen zwischen 6 und 9 Uhr bei DASDING.