Der kanadische Rapper Drake ist ja bekannt für seine coole Mischung aus Hip-Hop und R&B. Aber wusstest du, dass seine Karriere eigentlich mit der Schauspielerei angefangen hat? Ein richtiges Multi-Talent also! Im Oktober 2016 hat er sogar den ‚American Music Award‘ Rekord mit 13 Nominierungen gebrochen. Also zwei Nominierungen mehr als Michael Jackson im Jahr 1984. Woher er sein ganzes Talent hat? It runs in the family! Sein Vater war begnadeter Schlagzeuger und sein Onkel erfolgreicher Bassist.