Ed Sheeran hat Probleme mit Tieren - schon wieder...

Tiere und Ed Sheeran, das will nicht so richtig passen. Bedrohte Arten machen seinen Vorhaben immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

Im Dezember 2017 wurde berichtet, dass sein Konzert am Flughafen Essen/Mülheim vielleicht nicht stattfinden wird. Der Grund: die vom Aussterben bedrohte Feldlerche, die am Konzertgelände lebt und brütet.

Mittlerweile gab es aber für alle Fans zumindest teilweise Entwarnung: Das Schutzkonzept des Veranstalters hat die Tierschützer überzeugt und das Konzert kann - zumindest aus Sicht der Tierschüter - stattfinden.

Die romantische Gartenhochzeit

Jetzt soll Ed Sheeran aber schon wieder ein Problem mit einer bedrohten Art haben. Diesmal ist sein ganz privates Glück bedroht. Insider behaupten ja schon länger, dass Ed in seinem Garten im britischen Framlingham eine Kapelle bauen lassen will, in der er seine Jugendliebe Cherry Seaborn heiraten will. Also eine ganz romantische Gartenhochzeit, abgeschottet von der Außenwelt und den Medien.

Nach der Lerche machen Molche Probleme

Allerdings hat Ed wohl nicht mit penetranten Umweltschützern gerechnet. Die sind strikt gegen den Bau der Kapelle im heimischen Garten. Schuld ist der Kammmolch, der im Gartenteich von Eds Haus lebt. Die Aktivisten sind wütend auf den Sänger und werfen ihm vor, die "lokale Ökologie" zu missachten. Sie fordern, dass der Teich und die Umgebung genau untersucht werden, bevor die Bauarbeiten beginnen.

Er hat aber auch einfach immer Pech...

Er selbst hat sich dazu übrigens noch nicht geäußert.