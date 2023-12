Ed Sheeran: Früher wurde er bei Konzerten beworfen

Bevor Ed Sheeran vor tausenden Leuten auf riesigen Bühnen gespielt hat, ist er oft in Kneipen aufgetreten. Da ist seine Musik aber nicht immer so gut angekommen.

Die Zuschauer bei den Kneipenkonzerten gingen manchmal sogar so weit, dass sie Flaschen und Dosen nach Ed geworfen haben. Vor allem, wenn er bei Hip-Hop-Abenden aufgetreten ist, war das Publikum so gar nicht begeistert. Das hat Ed Sheeran in einem Interview mit der Welt am Sonntag erzählt.

Er sei aber nie von den Wurfgeschossen getroffen worden. Er hat erzählt, dass er relativ schnell gelernt habe, den Sachen auszuweichen. Dass er gut ausweichen kann, hilft ihm wahrscheinlich heute auch noch: Jetzt wird er zwar nicht mehr mit Flaschen und Dosen beworfen, aber getragene Unterwäsche will auch niemand ins Gesicht bekommen.