Justin Biebers Mama mag Selena Gomez doch

Pattie Malette ist die Mama von Justin Bieber und sie hat jetzt in einem Interview über ihr Verhältnis zu Selena Gomez gesprochen. Und die beiden haben wohl ein gutes Verhältnis, obwohl das in Justins Song "Love Yourself" noch anders klang.

Darin singt er "My mama don't like you and she likes everyone." Der war dann wohl nicht über Selena Gomez. In einem Interview bei einer Charity Gala in L.A. hat Pattie Malette jetzt gesagt, dass wenn Justin Selena liebt, liebe sie Selena auch. Und sie meinte auch Selena und sie hätten eine besondere Verbindung.

Selena Gomez und Justin Bieber in Love

Selena Gomez Familie findet die Jelena Reunion nicht so cool

Anders sieht es da allerdings bei Familie Gomez aus. Die Eltern von Selena Gomez finden das aufgewärmte Techtelmechtel ihrer Tochter mit Justin Bieber wohl so gar nicht cool.