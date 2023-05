Justin Timberlake hat riesen Spaß mit einem Heliumballon

Wer sich schon immer gefragt hat, wie Justin Timberlake wohl als Schlumpf klingen würde, bekommt jetzt die Antwort

So langsam sind wir wirklich richtig neidisch auf die Kollegen von Justin Timberlake! Denn die dürfen ihn auf seiner "Man of the woods"-Tour durch die USA begleiten und haben dort sehr viel zu lachen!

Langeweile? Schlechte Laune? Dann solltet ihr JT auf Insta folgen!

Justin Timberlake ist einer der Stars, der uns fast täglich mit frischen Bildern und Videos aus seinem Künstlerleben versorgt. Aktuell pflegt er seinen Instagram Account besonders fleißig mit Einblicken ins Tourleben. Und das ist wohl wirklich sehr lustig!

Hey @thealineagroup, seriously...y'all wanna go on tour?

Wie Justin Timberlake als Schlumpf

Neben den Auftritten besucht JT auch gerne Lokale, die auf seiner Tourroute liegen. So auch in Chicago, wo er gerade erst einen Auftritt hatte. In einem weltbekannten Sternelokal haben er und seine Begleiter sichtlich Spaß. Und das liegt unter anderem an einem Ballon aus Zucker, der mit Helium gefüllt ist. Wie geil ist das denn?! Findet auch Justin Timberlake, der durch das eingeatmete Helium wie ein Schlumpf klingt.

Jetzt wollen wir auch so einen Ballon haben! 😹