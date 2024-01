Eigentlich unglaublich: Obwohl sie fast täglich die Klatschpresse mit verrückten Meldungen füttert, schafft Katy Perry es trotzdem noch, die Welt regelmäßig mit neuer Musik zu versorgen.

Mit der vierten Single aus ihrem Album "One Of The Boys" gibt es jetzt wieder einen Ohrwurm mit knackigem Refrain. "Waking Up In Vegas" heißt er und handelt vom bösen Erwachen nach einer wilden Nacht in Las Vegas.

