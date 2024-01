Lady Gaga besuchte eine konservativ-katholische Schule und dann so was. Raus aus der Schule, erst Mal ausgefallene Klamotten anziehen und abgefahrene Musik machen. Was sich da wohl ihre ehemaligen Erzieher denken werden. Dem Rest der Welt scheint es aber zu gefallen, nicht umsonst ist sie die Stilikone des neuen Jahrtausends.