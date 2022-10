Lady Gaga singt mit Bradley Cooper: "A Star is Born"-Trailer

Im ersten Trailer zu "A Star is Born" singen Lady Gaga und Hollywood-Star Bradley Cooper zusammen. Eine Story über zwei Musiker, die sich gemeinsam helfen, klar zu kommen.

Es ist eine herzzerreißende Geschichte über eine Sängerin, die mit sich selber ziemlich struggelt. Sie traut sich nicht eigene Songs zu singen.

Fast alle sagen mir, dass ihnen gefällt, wie ich singe. Aber, dass ihnen nicht gefällt, wie ich aussehe.

Diese Sängerin wird von Lady Gaga gespielt. Sänger Jackson Maine, gespielt von Bradley Cooper, holt sie aus diesem Loch raus. Auch er hat viele Probleme. Zum Beispiel ist er Alkoholiker. Die Geschichte "A Star is Born" dreht sich um die Probleme der beiden Musiker und das Empowerment der Sängerin.

Remake von 1937: "A Star is Born"

Vor über 80 Jahren gab es schon mal einen Film mit dieser Story. Es ist also ein Remake von einem alten Film, der jetzt neu in die Kinos kommt.

Bradley Cooper zum ersten Mal Regisseur

Bradley Cooper spielt nicht nur im Film mit, er war auch Co-Autor vom Drehbuch und hat zum ersten Mal Regie geführt. Ganz krasse Dreifachbelastung. Wir sind gespannt, wie er das alles auf die Kette bekommen hat!

Bis dahin müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden. Der Film kommt erst am 4. Oktober in Deutschland in die Kinos.