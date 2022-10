Erwischt: Lady Gaga gibt die identische Antwort in 11 Interviews

Lady Gaga hat uns im Film "A Star Is Born" umgehauen. Jetzt steht natürlich ein Interview nach dem annderen an - und da gibt sie gefühlt immer die gleiche Antwort.

In "A Star Is Born" spielt Lady Gaga mit Bradley Cooper zusammen. Das ist der hübsche Typ vom Film "Hangover". In den Interviews die Lady Gaga jetzt gibt, stellen ihr wohl aber alle die selbe Frage: Wie war eigentlich so die Zusammenarbeit mit Bradley Cooper? Und auf die selbe Frage, gibt es anscheinend auch jedes mal die selbe Antwort:

Es können 100 Personen in einem Raum sein und 99 davon glauben nicht an dich. Aber es reicht, dass es eine Person im Raum gibt, die an dich glaubt. Und das war er (Bradley Cooper).

☝ Oben im Video siehst du die Interview-Ausschnitte ☝

Ein super schönes Zitat eigentlich. In einem Video ist ihre selbe Antwort aus mehren Interviews jetzt zusammengeschnitten und sie sagt das Zitat mal fast weinend, mal ziemlich ernst. Aber sie antwortet das einfach elf Mal! WHAT?!! Also entweder diese Message ist ihr unfassbar wichtig, oder sie hat es einfach auswendig gelernt, weil sie die ständigen selben Fragen etwas nerven.