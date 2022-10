auf Whatsapp teilen

Was schenken super erfolgreiche Musiker ihrer Oma zum 100. Geburtstag? Ein Musikvideo in dem sie der Star ist - das hat zumindest Macklemore für seine Oma Helen gemacht. Er hat jetzt das Musikvideo zu seinem Song "Glorious" veröffentlicht und neben ihm ist auf jeden Fall seine Oma der Star in diesem Video!