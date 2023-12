Marteria freut sich auf Tourstart in 2 Wochen

Ab dem ersten März geht Marteria wieder auf Tour. Um das zu feiern, hat er ein Bild von sich unter der Dusche getwittert. Das mit dem Duschen sollte man ihm aber nochmal erklären..

Am ersten März beginnt Marterias Tour in Jena. Danach geht es knapp einen Monat lang für ihn durch ganz Deutschland. Fast täglich hat er dabei einen Gig. Da ist natürlich Körperpflege auch extrem wichtig. Das mit der Mundhygiene hat Marten schonmal verstanden, nur Duschen sollte er vielleicht nochmal üben. 😉

Noch 14 Mal Duschen und dann geht’s endlich auf Tour !!! ❤️😍❤️ https://t.co/oVtytQaN1A https://t.co/n35xSegFyr

Auf seiner Tour kommt Marteria auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vorbei. Er spielt Konzerte am 13.03. in Mannheim, am 15.03. in Koblenz und am 21.03. in Freiburg.

