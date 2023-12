Miley Cyrus hat überall Spione

Weil ihr Verlobter Liam Hemsworth ständig mit schönen Frauen arbeitet, lässt sie ihn ab und zu überwachen.

Miley Cyrus und Schauspieler Liam Hemsworth sind schon zum zweiten Mal verlobt. Sie scheinen auch sehr glücklich zu sein:

Whatever

Weil Liam aber sehr attraktiv und durch seinen Job ständig von schönen Frauen umgeben ist, ist Miley Cyrus wohl ab und zu eifersüchtig.

Das hat sie in einem Radiointerview verraten, in der SirusXM-Show. Sie meinte, dass sie schreckliches Bauchkribbeln bekommt, wenn sie weiß, dass Liam mit schönen Frauen zusammenarbeitet.

Sie hat aber einen Weg für sich gefunden, damit umzugehen. Sie meinte, dafür hat sie überall kleine Spione.

Vertrauen sei den Beiden in der Beziehung aber an sich sehr wichtig. Das widerspricht sich zwar ein bisschen, aber so kennen wir sie ja, unsere Miley ;)