Alle wollen seine Beats. Der 27jährige Tai Jason gehört zu den angesagtesten Musikproduzenten der Deutschen HipHop-Szene. Bekannt für seine Vorliebe für den Dirty South Sound produziert er gerade alles was Rang und Namen hat. Aggro Berlin hat den Beatbastler extra nach Berlin eingeflogen um mit ihm zu produzieren. Für "Ansage 5" wurde er mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Stammgast in seinem Münchner Studio sind unter anderem auch Sido, Tomcraft und Samy Deluxe. Wir haben Tai in in seinem Studio besucht.