Es waren einmal ein Kunst- und ein Journalismus-Student, die sich 2009 zusammen getan haben, um ein gemeinsames DJ Projekt ins Leben zu rufen. Ihre erste eigene Single "Erase" eröffnete den Beiden dann unter dem Namen "The Chainsmokers" einige Möglichkeiten. Es folgten Gigs zusammen mit Avicii, Calvin Harris und Steve Aoki. Der Song "#Selfie" war dann 2014 der große Durchbruch! Es folgten weitere Mega-Erfolge mit "Roses" und "Don't Let Me Down".