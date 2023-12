Jetzt steht auch das Releasedatum fest: Am 13. Juni wird der Comic "Starboy" erscheinen.

Sänger The Weeknd erfüllt sich jetzt seinen Kindheitstraum: Er bringt einen eigenen Comic raus! Dafür hat er sich mit dem amerikanischen Comicverlag "Marvel" zusammengetan.

Jetzt gibt es sogar schon ein Release-Datum: Am 13. Juni wird The Weeknds erster Comic erscheinen.

"Starboy" wird der Comic heißen, also genauso wie sein Album. Und auch inhaltlich geht es um eben diesen Starboy, also quasi the Weeknd selbst, der gegen das Böse kämpft.