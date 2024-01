mit Whatsapp teilen

Die Stadt der Stars steht in Flammen. Nach verherrenden Bränden in Los Angeles im amerkanischen Kalifornien mussten zehntausende Menschen ihre Häuser verlassen. Das geht auch an den Stars nicht spurlos vorbei.