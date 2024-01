Mila Kunis hat jetzt in einem Interview erzählt, dass ihre 3-Jährige Tochter Wyatt jeden Freitag etwas Alkohol bekommt. Das gehöre zur ihrer Kultur, sie feiern bei sich Zuhause Sabbat.

Seit ihrer Geburt bekomme sie freitags einen Schluck Wein. Ihre Tochter habe sich an diese Tradition bereits so gewöhnt, dass sie sich immer sehr darauf freue, freitags wieder einen Schluck Wein zu bekommen, so Mila Kunis in einem Interview.