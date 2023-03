Bausa hat mit "Was Du Liebe Nennst" 2017 einen der größten deutschsprachigen Hits abgeliefert. In Russland und Schweden hat man das Potential des Songs schon erkannt, jetzt gibt es den Song mit Starbesetzung aus den USA!

24kgoldn und Quavo von Migos krallen sich Bausas "Was Du Liebe Nennst"

Auf Instagram hat der Rapper 24kgoldn vor einem Jahr einen Post mit einem kurzen Snippet eines Songs rausgehauen, bei dem wir gleich dachten: Moment, diesen Song kennen wir doch!

Jetzt, ein Jahr später, ist es soweit: "Alright" ist offiziell raus! Neben 24KGoldn und Quavo ist nun auch der spanische Produzent HVME als Co-Produzent auf dem Song am Start. Den kennt ihr spätestens seit seinem Erfolg mit "Goosebumps".

Alles nur geklaut?

Jep, das klingt stark nach "Was Du Liebe Nennst" von unserem Lieblings-Baui. Manche Medien hatten letztes Jahr berichtet, 24kgoldn hätte den Beat geklaut. Aber schon in den Kommentaren unter dem Insta-Post von 24kgoldn wurde klar: die Jugglerz a.k.a. die Produzenten des Songs haben die Rechte mit dem US-Rapper schon längst geklärt.

Die Jugglerz mit dem exklusiven Statement

Gut, dass wir einen direkten Draht zu den Jugglerz, dem Produzenten-Team von "Was Du Liebe Nennst", haben. Meska ist ein Teil dieses Teams und hat uns erzählt, wie der Song plötzlich in den Händen von 24kgoldn und Quavo gelandet ist.

Also, alles gut. :) Die Jugglerz schreiben in ihrem aktuellen Instagram-Post dazu: "Vor 3 Jahren habe ich angefangen, an dieser internationalen Version unseres größten Hits zu arbeiten. [...] Diese finale Version hier hat wirklich das Potential, ein internationaler Hitsong zu werden." Bald wollen sie wohl auch die komplette Story zum Song auf Instagram veröffentlichen.

"Was Du Liebe Nennst" geht um die Welt

24kgoldn ist nicht der erste, der sich am Hit von Bausa und den Jugglerz bedient. 2019 hat sich der russische Rapper Allj schon ans Umdichten des Songs gemacht. Rausgekommen ist dabei "Sayonara Detka". Mit dabei: keine Geringere als Era Istrefi!

"Was Du Liebe Nennst" auf Schwedisch?

Auch in Schweden freut man sich über einen Mega-Hit à la Bausa. Der Rapper Newkid hat dort einen Song namens "Över Dig" am Start, der im Februar 2020 rauskam.

