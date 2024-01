So kreativ sind die Halloween-Kostüme der Stars

Die Stars haben Halloween in richtig geilen Kostümen gefeiert! Falls du noch eine Idee für ein Kostüm für nächstes Jahr brauchst - hier kommt Inspiration!

Eure schönsten Halloween-Kostüme bei der Party im SI-Centrum

Gerade in den USA ist Halloween richtig groß. Deshalb geben sich die meisten Stars auch richtig Mühe bei ihren Kostümen.

Das wirklich gruselige Kostüm!

In Hollywood geht es an Halloween ja gefühlt mehr um Verkleiden generell als gruselig aus zu sehen. Einer, der es aber wirklich richtig gemacht hat, ist P. Diddy: Er ging als "IT"!

Happy holloween LEGO! @princejdc @kingcombs #LETSDANCE WHOOOOOWEEEEEE!!!! #badboy #cyn 😜😜😜

Das Partnerkostüm 👫

Eigentlich sind Kostüme von Pärchen eher etwas peinlich. Aber Schauspielerin Sarah Hyland ("Modern Family") hat sich zusammen mit ihrem Freund Wells Adams ein super witziges Partner-Kostüm einfallen lassen. Sie geht als Taco, er geht als Belle aus "Die Schöne und das Biest" - zusammen sind sie Taco Belle, in Anlehnung an die Fastfoodkette.

The only thing better than Taco Bell... is Taco Belle ❤️🌮🌹❤️ #firesauce #dollopofdaisy

Unangefochten ist und bleibt Heidi Klum. Jedes Jahr schmeißt sie eine riesen Halloweenparty und ihre Kostüme werden immer krasser. Dieses Jahr war sie zusammen mit Tom Kaulitz Shrek und Fiona.

I Love you Shrek ❤️

Das Doppelgänger-Kostüm 🕴🕴

Ariel Winter ("Modern Family") wollte an Halloween mit ihrem Boy Levi Meaden auch irgendwie in einem Partnerkostüm gehen. Weil Salz und Pfeffer aber einfach schon oll ist, sind sie als Pamela Andersons und Kid Rocks Doppelgänger unterwegs. Sie schreibt dazu, sie seien selbst erschrocken, wie krass ähnlich sie den beiden sehen:

Don’t worry, we’re also concerned by the accuracy.

Das sexy Kostüm 🍑

In Deutschland geht's an Halloween vor allem darum besonders gruselig oder hässlich auszusehen. Aber in den USA nutzen Halloween viele, um sich richtig sexy anzuziehen und das nennen sie dann Kostüm, so wie Kendall Jenner:

shazam

Oder richtiger sexy Overload: Die Kardashians als Victoria's Secret-Model! Und wo ist da Halloween?

👼🏼👼🏼👼🏼👼🏼👼🏼

Das sexy Kostüm... mal anders 🍆

K.J. Apa (Riverdale) wollte mit diesem Kostüm wohl noch mehr Herzen von vielen jungen Frauen höher schlagen lassen - hat funktioniert. Roar 😻

Shieeett!

Das gekaufte Kostüm 💵💵💵

Die einen nähen wochenlang an ihren Kostümen und denken an jedes Detail. Die anderen googeln nach Halloween-Kostüm und kaufen den ersten Treffer. Was haben wohl Noah Centineo (Gaston) und Ross Butler (Wolverine) gemacht? 🤦‍

Everyone’s invited to the wedding

Das Kostüm für Faule 🙄

Ross Butler scheint generell nicht sonderlich kreativ zu sein, wenn es um Halloween-Kostüme geht. Bei einer anderen Halloween-Party war er als "Typ, komplett schwarz angezogen, mit Vampirzähnen". Und er hat wohl immer Freunde dabei, die ähnlich innovativ sind: Einhorn, das ein Pegasus sein soll (Destry Spielberg, Tochter von Steven Spielberg), Kürbispulli (Alex Shibutani, US-Eiskunstläufer) und Tiger-Onesie (Maia Shibutani, US-Eiskunstläuferin):

So to recap: @destryallyn is a Pegasus, @alexshibutani is a pumpkin, @maiashibutani is NOT a Pikachu, and I'm a guy dressed in all black who happens to have fangs 🧛‍♂️

Das Kostüm für dich und deinen Partner in crime 👯

Die beiden Riverdale-Schauspielerinnen Lili Reinhart und Camila Mendes haben sich als Napoleon Dynamite und Pedro aus der Komödie "Napoleon Dynamite" verkleidet. Und sie sehen dem Original erschreckend ähnlich:

vote for me, and all your wildest dreams will come true.

Das Comicfiguren-Kostüm 💪‍

Halsey ist an Halloween als Poison Ivy aus dem DC-Universum unterwegs:

Halsey Presents: Gotham City 🌿🦇 party time... 📷: @nathangroff

Das Kostüm mit Kunstblut 💉

Aus fast jedem Fastnachtskostüm wird mit Hilfe von ein bisschen Kunstblut und, wie in Lena Meyer-Landruts Fall, bunten Kontaktlinsen ein Halloween-Kostüm:

Halloween mood

Das Familien-Kostüm 👨‍👩‍👧

Bei Familie Timberlake-Biel geht's an Halloween sicher vor allem um das Süßigkeiten Sammeln. #HalloweenCandy Und nebenbei retten Justin Timberlake, Jessica Biel und ihr Sohn Silas Randall noch die Welt:

They got candy? LEGO!

OK we were just kidding about skipping Halloween. #ALegendaryChristmas will return after a brief interruption

Das Partnerlook-Kostüm in der Familien-Edition 🦋

Kylie Jenner hat sich für Halloween natürlich als SEXY Butterfly "verkleidet". Gott sei dank durfte ihre Tochter Stormi als Schmetterling ein wenig mehr anziehen. Und zusammen sieht's dann doch irgendwie ganz süß aus:

my baby butterfly..

Das Inception Kostüm 😵

Joe Jonas ist an Halloween seine Verlobte. Er geht als Sansa Stark aus "Game of Thrones", die ja von seiner Liebsten Sophie Turner gespielt wird. Sophie Turner hatte sich zu ihrem Kostüm wohl nicht so viele Gedanken gemacht - sie ist ein Elefant...

another Saturday Nite 🎃

Mehr als nur ein Kostüm 🏆

Diplo hat sich als Hulk Hogan verkleidet und scheint dessen Wrestling-Vergangenheit ernst zu nehmen. Das sieht dann auf jeden Fall gefährlich aus: 😱

Whatcha gonna do brother .... 💀 (also look between my boots)

Das kreativste Kostüm 😍

Rita Ora ist einfach Post Malone 🤯

