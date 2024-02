Fitness-Influencerin Sophia Thiel: ,,Ich kann das nicht mehr''

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

beim Kurznachrichtendienst X teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

In ihrem neuesten Video zeigt sich Fitness-Influencerin Sophia Thiel sehr verletzlich. Es fließen einige Tränen - verständlich: Sie spricht über ihren erst kürzlich verstorbenen Großvater und darüber, dass sie keine Lust mehr hat so zutun, als sei immer alles in Ordnung.