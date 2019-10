Die DASDING vor Ort Crew

In Trier daheim, in der Welt zu Hause und mit Wurzeln in Russland. Offener, aufgeschlossener und basketballverrückter Medienjunkie, der es liebt, zu reisen und neue Menschen kennen zu lernen. Nostalgisch und futuristisch zugleich - mit einem trockenen Humor und einer kleinen Portion Selbstironie. mehr...