Heyooo, hier Lisa!

Born and raised in Freiburg. Von hier bin ich als DASDING-Reporterin für @unserfreiburg unterwegs. Wie es sich als waschechtes "Bobbele" so gehört, kenne ich die City wie meine eigene Westentasche und schwätz au schon e mol im Dialekt, wenn's si muss. Wenn ich nicht gerade Mikros unter die Nasen meiner Mitbürger*innen halte, verbringe ich Quality-Time mit meinen Freund*innen. Geht das mal nicht, leiste ich meinen Teil zur Aufrechterhaltung der Popkultur und höre mich zum hundertsten Mal durch Taylor Swifts Diskografie.