Yeah! Ab heute gibt es Deutschland3000 auch als Podcast 🤩



In der ersten Folge verbringt Eva Schulz 'ne gute Stunde mit Lena Meyer-Landrut und fragt: Wie ehrlich ist Lena wirklich? Geht sie überhaupt noch selbst einkaufen? Und was findet sie so toll an Angela Merkel?



Deutschland3000 - ab jetzt auch jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt: https://www.funk.net/channel/deutschland3000-ne-gute-stunde-mit-eva-schulz