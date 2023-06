Hallöchen! Ich bin Fabiola, die eigentlich nur Fabi genannt wird und komme aus einem kleinen Dorf aus Rheinland-Pfalz. Mit süßen 18 hat es mich dann in ein etwas größeres Dorf verschlagen: nach Karlsruhe. Würde sagen es war Liebe auf den ersten Blick! Nach Jahren intensiver Einbürgerung, zeig ich euch nun bei DASDING vor Ort, was in Karlsruhe so passiert.