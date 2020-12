Antje Schomaker hatte sich 2020 (so wie viele von uns) sicherlich auch etwas anders vorgestellt. Für sie aber kein Grund die Füße still zu halten. So hat sie z.B. mit Bruckner das “Social Sofa Festival“ mitorganisiert. Die Einnahmen & Spenden kamen dabei Geflüchteten zugute.

Etwas bewegen und ein großes Durchhaltevermögen scheinen auch ein bisschen ihr Ansatz beim Musik machen zu sein. Von Coversongs, über Straßenmusik, als Vorband von Bosse und Amy MacDonald, bis hin zu ihrem Debutalbum im Jahr 2018 war es ein langer Weg. Dieses „organische Wachsen“ wie Antje es selbst nennt, trägt vermutlich auch dazu bei, dass die Wahlberlinerin sich nicht nur an klassischen Popsong Themen heranwagt, sondern auch gesellschaftliche Probleme aufgreift und in ihren Songs anspricht. Eine Sache hat sie in letzter Zeit besonders wütend gemacht und das verarbeitet sie in ihrer neusten Single „Auf Augenhöhe“. Warum sie im Vorfeld dafür knapp 400 Nachrichten geschrieben hat, was ihre Mutter mit dem Song zu tun hat und worum es überhaupt geht, erzählt sie im DASDING Adventskalender. Das ist der DASDING Adventskalender: Jeden Tag einen neuen Lieblingsact kennenlernen – das geht auch mitten in der Pandemie. Der DASDING Adventskalender versorgt euch im Dezember mit neuem musikalischem Input und supported gleichzeitig Musiker*innen, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Denn dieses Jahr hatten es besonders Newcomer*innen verdammt schwer, auf sich aufmerksam zu machen. Wegen Corona wurden Festivals abgesagt, weniger Interviews gegeben und mega viele Touren mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Bis Weihnachten öffnet der DASDING Adventskalender jeden Tag um 20 Uhr seine Türchen und ihr könnt das Jahr damit ganz entspannt ausklingen lassen. Im Radio und auf DASDING.de gibt’s kleine Konzerte, Livemixe und einen Einblick, was für ein Gamechanger Corona im Leben vieler Künstler*innen war und ist. Bei DASDING gibt es den Adventskalender, von dem alle etwas haben. #SupportYourLocals