"Bella Ciao" - DJ Ötzi verkündet das traurige Ende eines Sommerhits

Der HUGEL-Remix von "Bella Ciao" ist der offizielle Sommerhit des Jahres. Krass, denn der Track hat einen heftigen Text und bedeutet viel mehr als Sommer, Sonne und gute Laune.

🙄🙄🙄 Bella Ciao jetzt auch auf Deutsch

Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Ciao Ciao! 😍 Der Countdown: In nur 2 Tagen ist es soweit! ⏱ #BellaCiao Wer freut sich schon auf Freitag? 🙋🏽‍♂️

Bella Ciao - ein toller Song mit einem wunderschönen Video 🎥🎬

Ich dürft euch schon darauf freuen, meine lieben Freunde! 🔥

Bin gespannt, wie euch meine neue Single gefällt #BellaCiao ❤️

- euer Gerry #Gipfeltreffen

DJ Ötzi hat jetzt auf Facebook angekündigt, dass er eine deutsche Version von "Bella Ciao" gemacht hat. Die Single gibt es ab dem 28. September.

Das ist irgendwie das traurige Ende eines Sommerhits...

Prinz Pi ist kein Fan von "Bella Ciao"

Der Song ist vor allem durch die Serie "Haus des Geldes" durch die Decke gegangen, der wird nämlich immer wieder in der Serie gesungen. Den ursprünglichen Song gibt es aber schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts.

Vor über 100 Jahren haben Reispflückerinnen in Italien den Song gesungen und sich damit über ihre schlechten Arbeitsbedingungen beschwert. Die Frauen wollten damit zeigen, dass sie auf ein besseres Leben gehofft haben.

👵 "Bella Ciao" ist schon über 100 Jahre alt

Im Zweiten Weltkrieg ist "Bella Ciao" dann von Widerstandskämpfern umgeschrieben worden. Sie haben damit gegen den Faschismus gesungen und eine eigene Hymne für die anarchistische und kommunistische Bewegung geschrieben.

📝 Das bedeutet der Text von "Bella Ciao"

"Bella Ciao" im HUGEL-Remix ist offiziell der Sommerhit des Jahres. Komisch, dass ein Song mit DEM Text ein SOMMERHIT ist :D

Es geht in dem Text von "Bella Ciao" um einen Partisanen, jemanden der kein Soldat ist, aber trotzdem gegen eingedrungene Feinde kämpft. Dieser Partisan flüchtet im Krieg in die Berge, weil er vermutet sterben zu müssen. Zu seiner "Bella" sagt er, dass sie ihn in den Bergen unter einer Blume beerdigen soll.